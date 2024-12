Seit 2016 steht Klaus Wagner an der Spitze des Thüringer Bauernverbandes. Er wird das Amt weiter ausüben.

Apfelstädt - Der Thüringer Bauernverband hat Klaus Wagner als Präsident wiedergewählt. Bei der Landesvertreterversammlung in Apfelstädt stimmte eine deutliche Mehrheit von 84 Prozent der Delegierten für den Amtsinhaber, wie eine Sprecherin mitteilte. Wagner steht seit 2016 an der Spitze des Verbandes. Der studierte Ernährungswissenschaftler ist Geschäftsführer der Universal-Agrar GmbH in Erfurt.

Als Vizepräsidenten erhielten Toralf Müller, Doreen Rath und Wolfgang Peter Mehrheiten. Müller ist wie Wagner bereits seit 2016 im Amt, Rath und Peter sind neu im Vorstand.

Zu Gast bei dem anschließenden Jahresabschluss waren Ministerpräsident Mario Voigt (CDU), Landtagspräsident Thadäus König (CDU) und Umweltminister Tilo Kummer (BSW). „Wir wollen das Leben unserer Agrarbetriebe erleichtern und die Chancen zur gemeinsamen Vermarktung verbessern“, sagte Voigt laut einer Mitteilung. Er kündigte an, Statistiken und Meldepflichten, die man in Thüringen selbst festlegen könne, auf ein Minimum zu reduzieren.