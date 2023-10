Magdeburg - Der Prämonstratenser-Orden weiht am Montag seinen Klosterneubau in Magdeburg ein. Dazu sind ein ökumenischer Gottesdienst (11.30 Uhr) und eine anschließende Prozession zum Neubau geplant. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will ein Grußwort halten und eine Norbert-Reliquie überreichen. Norbert von Xanten gründete als Wanderprediger vor 900 Jahren im französischen Prémontré den Prämonstratenserorden, 1126 bis 1134 wirkte er als Erzbischof in Magdeburg. Seit 1991 gibt es dort eine Niederlassung der Abtei Hamborn.

Anfang der 1990er Jahre waren die Prämonstratenser nach Magdeburg zurückgekehrt. Sie engagierten sich in der Jugendarbeit und betreuen die Studentengemeinde. Ihnen fehlten aber die Räume zum authentisch klösterlichen Leben, zu Gastlichkeit, Austausch und einer Willkommenskultur - deshalb entstand das neue Kloster in den Ökumenischen Höfen unweit der Elbe. Der Grundstein war im Juni 2021 gelegt worden.