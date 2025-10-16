Zuletzt zeigt der HSV in der Bundesliga einen Formanstieg. Jetzt steht in RB Leipzig ein Topgegner an. Die Hamburger haben in ihren Reihen jemanden mit ausgesprochener RB-Expertise.

Hamburg - In der Vorbereitung auf das Bundesliga-Spiel bei RB Leipzig hat HSV-Cheftrainer Merlin Polzin neben seinem Analyseteam auch auf die Ansichten seines Kapitäns Yussuf Poulsen gehört. „Er hat auch ein großes Mitteilungsbedürfnis, weil er seinen Jungs helfen kann“, sagte Polzin auf der Pressekonferenz vor der Partie der Hamburger am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Wir haben uns ausgetauscht, weil wir natürlich da auf seine Expertise vertrauen.“

Er wolle das Thema aber auch nicht zu groß machen, betonte Polzin. Er habe großes Vertrauen zu den Jungs in der Analyse, „die einen fantastischen Job machen“.

Für den dänischen Fußball-Nationalspieler Poulsen ist das Spiel etwas Außergewöhnliches. Der 31-Jährige war im Sommer nach zwölf Jahren, 425 Spielen, 95 Toren und zwei DFB-Pokal-Siegen für die Sachsen nach Hamburg gewechselt. „Für Yussi ist es schon eine besondere Situation. Es ist für ihn persönlich ein sehr, sehr schönes Wiederkommen, weil er definitiv ein sehr verdienter Spieler ist, der unfassbare Leistungen gezeigt hat.“ Poulsen werde immer ein wichtiger und besonderer Spieler für RB sein.

Poulsen eine Option als Joker

Der Stürmer wird nach seinen Oberschenkelproblemen in den vergangenen Wochen erwartungsgemäß nicht in der Startelf stehen, machte Polzin deutlich. Eine Option als Joker sei er definitiv, sagte der 34-Jährige.

„Wir sind sehr, sehr vorsichtig bei ihm, weil wir möglichst viel von ihm haben wollen“, erklärte der Cheftrainer. Es ginge weniger darum, ihn so schnell wie es geht, auf 90 Minuten zu bringen: „Sondern seine Qualitäten nicht nur neben dem Platz, sondern vor allem auch auf dem Platz bestmöglich zu nutzen.“



Er könne nicht sagen, „es sind so oder so viele Minuten drin. Ich weiß, er steht zur Verfügung. Ich weiß, dass er brennt. Das erwarte ich von ihm, das erwarte ich auch von den anderen Jungs und deshalb ist es gut zu wissen, dass jemand hinter einem sitzt, der unruhig ist und der seiner Mannschaft helfen will“.

Auch ohne den Kapitän erfolgreich

Auch ohne ihren neuen Kapitän war der HSV zuletzt erfolgreich. Zuletzt blieb der Bundesliga-Rückkehrer in drei Spielen ungeschlagen, darunter auch die zwei Heimsiege gegen den 1. FC Heidenheim (2:1) und Mainz 05 (4:0). Mit acht Punkten sind die Hamburger vor dem siebten Spieltag Tabellenneunter.

In Leipzig steht nun eine „Top-Mannschaft der Liga“ (Polzin) an. Der Tabellendritte hat sich nach der 0:6-Auftaktpleite beim deutschen Rekordmeister Bayern München gefangen und unter dem neuen Trainer Ole Werner mit vier Siegen und einem Unentschieden bei auf Rang drei hochgearbeitet. Polzin: „Die Entwicklung innerhalb der bisherigen Saison ist aller Ehren wert.“