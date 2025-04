Potsdam - Analoge Kunst wird digital: Potsdams Kunstwerke im öffentlichen Raum können künftig auch per App besucht werden. Der Direktor des Potsdam Museums, Thomas Steller, will die Stadt für ein breiteres Publikum interessant machen. „Auch für Leute, die eben sonst vielleicht sagen: Ach, ich gehe nicht so gerne ins Museum, aber klar, trinke ich ein Bier auf der Freundschaftsinsel.“

Die Kunstwerke werden in die Potsdam-History-App aufgenommen, die mit der neuen Rubrik „Kunst im öffentlichen Raum“ ihr Angebot erweitert. Die App bringt Steller zufolge neben Stadtgeschichte nun auch Kunstgeschichte aus dem Museum auf das Smartphone - orts- und zeitunabhängig und kostenlos.

Vorher-Nachher-Bilder von der Freundschaftsinsel

Den Anfang macht die Freundschaftsinsel im Zentrum der Stadt. Zu 24 Kunstwerken wie der Skulptur „Gärtnerjunge“, der noch aus der DDR-Zeit stammt, finden Interessierte in der Geschichts-App ab sofort historische Fotografien, Vorher-Nachher-Bilder und ausführliche Hintergrundinformationen. Das Material kommt vom Potsdam Museum.

„Die Kunstwerke haben ja zum Teil eine sehr lange Geschichte, sind zum Teil auch gewandert“, sagte die Leiterin Sammlung Fotografie des Potsdam Museums, Judith Granzow. Der „Gärtnerjunge“ habe beispielsweise auch schon an anderen Orten in der Umgebung gestanden. All das könne man in der App nachlesen.

In den kommenden Wochen sollen Schritt für Schritt weitere öffentliche Kunstwerke und Denkmäler in der neuen Rubrik folgen, zum Beispiel ein Mosaik am Kulturort Rechenzentrum. Rund 100 Kunstwerke im Stadtgebiet sollen insgesamt übernommen werden.

Historische Stadtpläne in der App

Die Potsdam-History-App bietet nach Angaben des Museums zahlreiche Informationen zur Vergangenheit der Stadt. So gibt es historische Stadtpläne, eine Audiotour zu den niederländischen Spuren in Potsdam und eine Übersicht von Orten jüdischen Lebens.

Die App kann seit vergangenem Jahr kostenlos heruntergeladen werden. Initiiert wurde die App vom Potsdam Museum, gefördert vom Förderverein des Museums sowie vom Land Brandenburg. Die Landeshauptstadt steuert für das Projekt nach eigenen Angaben weitere 58.000 Euro bei.