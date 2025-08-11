Bei einem israelischen Luftangriff sterben mehrere palästinensische Journalisten. Im Berliner Stadtteil Neukölln gehen nach Angaben der Polizei etwa 250 Menschen auf die Straße.

Berlin - Nachdem bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sechs Journalisten getötet worden sind, sind in Berlin mehrere Hundert Menschen auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Polizei kamen im Stadtteil Neukölln etwa 250 Menschen zusammen. Größere Vorfälle gab es zunächst nicht, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Die Demonstration war mit 150 Teilnehmern angemeldet worden.

Bei einem Luftangriff waren fünf Journalisten des arabischen TV-Senders Al-Dschasira getötet worden. Auch ein freier Reporter kam ums Leben, wie die Organisation Reporter ohne Grenzen mitteilte. Das Journalistenschutzkomitee CPJ sprach ebenfalls von insgesamt sechs Toten.