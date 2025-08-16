Hier wurde der Farbfilm nicht vergessen: Die Ausstellung „Potsdam in Farbe“ zeigt kostenlos im Hauptbahnhof, wie sich Stadtbild und Alltag über fast 100 Jahre verändert haben.

Potsdam - Das Potsdam Museum präsentiert in den Bahnhofspassagen Potsdam die Ausstellung „Potsdam in Farbe“. Vom 16. August bis 14. September sind dort historische Farbfotografien von den 1930er bis in die 1980er Jahre zu sehen, wie das Museum mitteilte.

Die Aufnahmen dokumentieren den Wandel der Stadt über mehrere Jahrzehnte – vom Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg über den sozialistischen Städtebau bis hin zu ersten Erhaltungsinitiativen in den 1980ern.

„Dabei wird nicht nur die städtebauliche Entwicklung Potsdams sichtbar, sondern auch, wie sich die Farbigkeit der Stadt immer wieder verändert hat – Fassaden, Kleidung, Verkehrsmittel im Wandel der Zeit“, sagte Judith Granzow, Leiterin der Sammlung Fotografie am Potsdam Museum. Die Ausstellung ist frei zugänglich und Teil einer Kooperation mit den Bahnhofspassagen.