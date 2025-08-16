Erst der Schwur, dann fliegen traditionell Polizeimützen in die Luft: Die Vereidigung angehender Polizisten ist in jedem Jahr ein öffentliches Zeremoniell.

Arnstadt - Bei der Thüringer Polizei ist ein neuer Ausbildungsjahrgang vereidigt worden. In Arnstadt legten 306 angehende Polizeimeister und Polizeikommissare ihren Diensteid ab, wie das Innenministerium mitteilte. Darunter waren 92 Frauen und 214 Männer. 259 Vereidigte werden für den mittleren Dienst ausgebildet, also für Polizeimeisterdienstgrade. 47 Bewerber streben den gehobenen Polizeivollzugsdienst an, das sind Kommissar-Dienstgrade. Dafür ist ein Bachelor-Abschluss notwendig. Seit Jahren versucht Thüringen, jährlich etwa 300 Anwärterstellen bei der Polizei zu besetzen.