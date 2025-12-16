Noch nie war ein Zweitliga-Profi angeblich wertvoller: Kennet Eichhorn sorgt laut Portal „Transfermarkt“ für einen Spitzenwert. Wie Hertha mit dem Talent und dessen rasanter Entwicklung umgeht.

Berlin - Hertha-Teenager Kennet Eichhorn ist für das Fußball-Portal „Transfermarkt“ der wertvollste Profi der Zweitliga-Geschichte. In seinem neuesten Ranking bewertet „Transfermarkt“ den 16-Jährigen mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro und damit so hoch wie noch keinen Spieler der 2. Liga zuvor. Eichhorn liegt damit für das Unternehmen auf einem Niveau mit den Nationalspielern Deniz Undav, David Raum oder Nadiem Amiri.

Bei der vorigen Bewertung im Oktober wurde Eichhorn noch mit sechs Millionen Euro taxiert. Bayern-Jungstar Lennart Karl (17) wurde zuletzt ebenfalls mit 20 Millionen Euro bewertet, dürfte aber im am Freitag anstehenden neuen Bundesliga-Ranking einen deutlichen Sprung machen.

Torhüter auf Platz zwei

Hinter Eichhorn belegt U21-Nationaltorwart Dennis Seimen vom SC Paderborn mit sieben Millionen Euro Platz zwei der Zweitliga-Spieler. Den bisherigen Höchstwert hatte Jonas Hector vom 1. FC Köln in der Saison 2018/19 mit 15 Millionen Euro in der Bewertung des Portals erzielt.

Die geschätzten Summen entstehen laut „Transfermarkt“ „unter Berücksichtigung verschiedener Preisfindungsmodelle sowie einem starken Einbezug der Transfermarkt-Community, die sich in detaillierten Diskussionen mit den Werten auseinandersetzt“. Algorithmen würden nicht eingesetzt. Die Transfermarkt-Marktwerte seien „nicht pauschal mit den tatsächlich gezahlten Ablösesummen gleichzusetzen“.

Mehrere Rekorde aufgestellt

Eichhorn hatte bei den Berlinern in dieser Saison sein Zweitliga-Debüt gefeiert und mehrere Rekordmarken gebrochen: jüngster Zweitliga-Spieler, jüngster Zweitliga-Startelfspieler, jüngster Torschütze im DFB-Pokal. Trainer Stefan Leitl setzte den Juniorennationalspieler in 11 von 16 Partien in der 2. Liga im defensiven Mittelfeld ein. Zuletzt hatte es bereits Gerüchte über ein Interesse von Top-Clubs an dem gebürtigen Brandenburger gegeben.

„Für uns steht bei Kennet Eichhorn – wie bei all unseren Talenten – nicht eine Zahl im Vordergrund, sondern seine kontinuierliche sportliche Entwicklung“, sagte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber bei „Transfermarkt“ zu der genannten Summe.

Behutsame Berliner Entwicklung

„Wir wissen um sein Potenzial, aber genauso wissen wir, dass Entwicklung nicht linear verläuft. Unser Anspruch ist es, ihn bestmöglich zu begleiten und ihm die Zeit und Plattform zu geben, die er für seine nächsten Schritte braucht – unabhängig von äußeren Bewertungen oder Marktwerten“, sagte Weber.