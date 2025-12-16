In der Liga sind die Volleyballer aus Lüneburg derzeit die Nummer eins. Und auch im DVV-Pokal läufts - dort fehlt den Niedersachsen noch ein Erfolg zum Triumph.

Lüneburg - Die Volleyballer der SVG Lüneburg haben als erstes Team das Finale des DVV-Pokals erreicht. Der Bundesliga-Tabellenführer setzte sich in der eigenen Halle mit 3:0 gegen die SWD powervolleys Düren durch. Für die Niedersachsen steht Ende Februar damit die vierte Endspielteilnahme seit dem Aufstieg 2014 an - zum Cup-Erfolg hatte es bislang noch nie gereicht.

Die Chance könnte diesmal so groß sein wie noch nie: In der Liga liegt Lüneburg auf Platz eins, in der bisherigen Saison unterlag das Team um Kapitän Jesse Elser nur einmal, und das just dem Verfolger aus Düren (0:3). Die Revanche gegen den aktuellen Meisterschaftszweiten aber gelang im Pokal-Halbfinale.

Volleyball-Klassiker im zweiten Halbfinale

Im Endspiel am 28. Februar in der SAP Arena von Mannheim trifft Lüneburg entweder auf die Berlin Recycling Volleys, die zuletzt dreimal in Serie den Pokal geholt hatten, oder Rekord-Cup-Champion VfB Friedrichshafen. Die zwei deutschen Volleyball-Dauerrivalen stehen sich im zweiten Halbfinale am Mittwoch (19.00 Uhr/Dyn) in Friedrichshafen gegenüber.