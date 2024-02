Am Montagabend wird die Polizei zu einer Schlägerei in Spandau alarmiert. Eine Polizistin und ein Polizist werden kurz darauf selbst attackiert.

Berlin - Bei einem Einsatz am U-Bahnhof Rathaus Spandau sind eine Polizistin und ein Polizist verletzt worden. Die Beamten waren am Montagabend zu einer Schlägerei in der Station gerufen worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beteiligten befanden sich demnach in einem U-Bahn-Waggon und wurden zum Aussteigen aufgefordert. Dabei habe ein 18-Jähriger dann der Polizistin plötzlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen und versucht, sie zu Boden zu bringen. Dem Polizisten soll der Verdächtige einen Kopfstoß versetzt haben. Erst mit der Hilfe weiterer Einsatzkräfte wurde der Mann festgenommen.

Die attackierten Polizisten erlitten den Angaben zufolge Verletzungen am Kopf, setzten ihren Dienst aber trotzdem fort. Der Verdächtige wurde in Gewahrsam genommen, wo er bis Dienstagmorgen blieb, wie es hieß. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.