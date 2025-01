Berlin - In einem Berliner Krankenhaus hat ein Polizist mit einer Elektroschock-Pistole auf einen randalierenden Patienten geschossen. Zunächst war die Polizei in der Nacht zu Montag in den Stadtteil Britz in Neukölln alarmiert worden, wie mitgeteilt wurde. Dort habe ein 39-jähriger Mann laut in seiner Wohnung herumgeschrien.

Als die Polizei erschien, leistete er Widerstand und trat um sich. Für eine ärztliche Untersuchung banden Polizisten den Mann auf einer Liege im Krankenwagen fest. Ein Polizist wurde durch einen Kopfstoß verletzt. Im Krankenhaus leistete der Mann weiterhin Widerstand, so dass ein Polizist mit der Elektroschock-Pistole, dem sogenannten Taser, erst drohte und dann schoss. Schließlich konnte dem Mann Blut abgenommen werden