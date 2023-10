Berlin - Ein Polizist ist während einer Dienstfahrt am Freitag in Berlin-Friedrichshain auf einen Transporter aufgefahren und dabei leicht verletzt worden. Zuvor hatte der 47 Jahre alte Fahrer des Transporters eine Vollbremsung gemacht, weil ein Fußgänger auf die Straße gelaufen war, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Demnach berührte der Transporter den 28 Jahre alten Fußgänger, der blieb aber genauso wie der Transporter-Fahrer nach Polizei-Aussagen unverletzt. Als der dahinter fahrende Polizist ebenfalls bremste, wurde er den Angaben zufolge bei dem Unfall an Hand und Arm verletzt. Der Fußgänger hat laut Polizei psychische Auffälligkeiten gezeigt und wurde deshalb stationär in einer Klinik aufgenommen.