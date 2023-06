Chemnitz - Im Einsatz ist ein Polizeiwagen in Chemnitz mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt und ein Beamter schwer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Streifenwagen war am Samstag mit Sondersignal über eine Kreuzung gefahren, als ein Autofahrer die Straße bei grüner Ampel überquerte. Bei dem Zusammenprall wurde der Polizeiwagen gegen einen Ampelmast geschleudert. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.