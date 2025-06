Mitten in der Nacht über den Zaun und direkt ins Erdbeerfeld: Zwei bis drei Unbekannte haben sich am späten Mittwochabend in einer Obstplantage in der Gemeinde Schwielowsee (Kreis Potsdam-Mittelmark) bedient - allerdings vergeblich. Eine Zeugin alarmierte die Polizei, als sie die verbotene Ernteaktion beobachtete. Als die Streife eintraf, suchten die Diebe das Weite - und ließen rund 25 Kilo gepflückte Erdbeeren zurück, wie die Polizeidirektion mitteilte.

Trotz einer Fahndung mit Fährtenhund konnten die Täter den Angaben nach entkommen. Die süße Beute ging zurück an den Eigentümer. Zahlreiche Obsthöfe in Brandenburg bieten derzeit Erdbeeren zum Selbstpflücken an - natürlich gegen Bezahlung.