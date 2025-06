Ein Berliner Viertligist findet in Berlin kein Stadion für seine Heimspiele. Die VSG Altglienicke wird deshalb künftig Richtung Osten nach Brandenburg ausweichen.

Die VSG Altglienicke zieht in der kommenden Saison nach Brandenburg. Der Berliner Regionalligist wird seine Heimspiele im Friesenstadion in Fürstenwalde bestreiten. Am kommenden Dienstag werde die Vereinbarung unterzeichnet, teilte die Stadt im Landkreis Oder-Spree mit.

Der Umzug ins rund 50 Kilometer östlich gelegene Fürstenwalde ist für die VSG notwendig, da das eigene Stadion weiterhin nicht saniert und für die 4. Liga tauglich ist. In Berlin wurde kein adäquater Ausweichort gefunden.

In der vergangenen Saison hatte der Club sich das Hans-Zoschke-Stadion mit Lichtenberg 47 geteilt. Auch im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und im Amateurstadion am Olympiastadion war die VSG Altglienicke schon als Heimspiel-Team zu Gast. Zuletzt hatte es mehrfach Diskussionen um die schlechte Stadion-Situation in der Hauptstadt gegeben.