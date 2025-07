Berlin - Wegen einer Schlange ist die Polizei zu einem Supermarkt in Berlin-Treptow alarmiert worden. Die Schlange war am Montagabend auf dem Parkplatz des Supermarktes im Stadtteil Johannisthal unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Mit Unterstützung der Feuerwehr sei sie eingefangen worden, so die Polizei. Dazu veröffentlichte sie ein Foto einer Schlange in einem größeren Pappkarton. Die Schlange soll demnach am Dienstag einem Fachmann für Terrarien übergeben werden.