Dresden - Wegen Chaos und Gedränge am Dresdner Hauptbahnhof ist am Samstag die Polizei zu einem Einsatz ausgerückt. Mehrere Hundert Reisende seien gestrandet, weil ihre Züge wegen Gleisbauarbeiten in Tschechien in Dresden endeten, teilte die Polizei mit. Es sei zwar ein Schienenersatzverkehr eingerichtet gewesen, aber die Busse hätten für die Menge an Menschen nicht ausgereicht.

Mehrere Hundert Personen hätten sich an einer Straße am Bahnhof gesammelt. Es sei zu einem unkontrollierten Gedränge beim Einsteigen in die Ersatzbusse gekommen. „Es bestand die Gefahr der Verletzung von Personen sowie dem Ausbrechen von Panik“, teilte die Polizei mit. Einzelne Wartende hätten wegen der Hitze Kreislaufprobleme bekommen. Die Einsatzkräfte versuchten, die Lage zu ordnen. Die Deutsche Bahn habe Getränke verteilt.

Am Abend habe sich die Lage entspannt. Ein Großteil der Reisenden war bis dahin mit Bussen weitergefahren. Der Rest fuhr mit einem bereitgestellten Zug ab.