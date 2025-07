In der Nacht auf Sonntag bricht ein Feuer in einem Bungalow aus. Eine 64-Jährige wird von der Feuerwehr leblos darin entdeckt.

Coswig - Beim Löschen eines Brandes in einem Bungalow im Landkreis Wittenberg hat die Feuerwehr eine 64 Jahre alte Frau tot gefunden. Ein 49 Jahre alter Mann konnte sich schwer verletzt aus dem brennenden Gebäude in Coswig retten, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht. Die Frau und der Mann stammen aus Sachsen. Der Brand war am frühen Sonntagmorgen gegen 1:15 Uhr ausgebrochen, wie es hieß. Zur Brand- und Todesursache wurden Ermittlungen eingeleitet.