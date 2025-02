Polizeieinsatz nach Alarm an Gymnasium - keine Gefahr

Wegen eines Alarms durchsuchte die Polizei eine Schule in Berlin, gab aber dann Entwarnung.

Berlin - An einem Gymnasium in Berlin-Mitte ist wegen eines Alarms die Polizei angerückt. Eine Durchsuchung des Gebäudes habe aber ergeben, dass es sich um keine Gefahrenlage handelte, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Alarm sei an dem Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach in der Rheinsberger Straße am Freitagvormittag gegen 10.20 Uhr ausgelöst worden. Die Polizei sei daraufhin mit mehreren Wagen zu der Schule gefahren. Polizisten hätten das Gebäude abgesucht.