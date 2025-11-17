Wegen eines Angriffs auf ein Gebäude rücken Polizeibeamte zur Rigaer Straße aus - und werden dabei laut der Behörde selbst zum Ziel. Dieses Mal kam der Angriff von den Dächern.

Berlin - Die Polizei ist bei einem Einsatz in der Rigaer Straße in Friedrichshain nach eigenen Angaben mit Pyrotechnik beworfen worden. Eigentlich seien die Beamten in der Nacht zunächst alarmiert worden, weil vier bis sieben maskierte Unbekannte die Fassade eines Gebäudes unter anderem mit einem Hammer beschädigt hätten, teilte die Polizei mit. Die Unbekannten hätten sich jedoch schon vor dem Eintreffen der Beamten wieder entfernt, als sich eine Anwohnerin bemerkbar gemacht habe.

Vor Ort seien die Beamten dann von den Dächern mit Pyrotechnik beworfen worden, teilte die Polizei mit. Verletzt worden sei dabei niemand. Ob die beiden Fälle im Zusammenhang stünden, war zunächst nicht bekannt. Erst als weitere Beamte eingetroffen seien, habe sich die Situation beruhigt.