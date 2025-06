In Halle ist am Samstag ein Funkstreifenwagen der Polizei mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. (Symbolbild)

Halle - In Halle ist ein Funkstreifenwagen der Polizei mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei die Ampelschaltung nicht beachtet worden, teilte die Polizei mit. In einem Kreuzungsbereich sei es am Samstag zu dem Zusammenstoß mit der Straßenbahn gekommen, die Vorfahrt gehabt hätte, hieß es. Es sei erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstanden. Eine Person wurde leicht verletzt.