Hermsdorf - Mit mehr als doppelt so schwerer Ladung wie erlaubt ist ein Kleintransporter auf der Autobahn 9 in Thüringen von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Statt der erlaubten 3,5 Tonnen hatte der Transporter am Samstag fast 6 Tonnen geladen, wie die Polizei mitteilte.

Auf dem Weg von Bayern nach Norddeutschland war er kurz nach der Anschlussstelle Bad Klosterlausnitz wegen seiner schlingernden und langsamen Fahrweise aufgefallen. Die Beamten schickten den Transporter auf eine Waage und ließen den 28 Jahre alten Fahrer erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung von 495 Euro weiterfahren - allerdings musste er sich dafür zwei Ersatzfahrzeuge organisieren.

Bereits am Freitag hatten Polizisten auf der A9 bei Hermsdorf einen überladenen Lastwagen mit Festivalequipment gestoppt. Statt der erlaubten 7,5 Tonnen brachte er fast 11 Tonnen auf die Waage. Der Fahrer musste umladen, bevor er seine Tour fortsetzen konnte. 235 Euro Bußgeld und ein Punkt im Verkehrszentralregister Flensburg waren die Quittung.