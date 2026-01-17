Vor dem Topspiel der 2. Bundesliga werden Fans und Polizisten bei einem Zwischenfall verletzt. Die Anhänger von Hertha BSC und Schalke 04 demonstrieren mit Schweigen. Die Sicherheitskräfte ermitteln.

Berlin - Vor dem Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hertha BSC und Schalke 04 sind bei Zwischenfällen zwischen Fans und Polizei mehrere Dutzend Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, seien 31 Berliner Fans und 21 Polizisten bei der Auseinandersetzung verletzt worden. Die Polizei beklagte massive Fangewalt. Mehrere Personen seien festgenommen worden. Die Hertha-Fanhilfe sprach von einem überharten Polizeieinsatz.

Mehrere Personen hätten sich in die Notaufnahmen begeben müssen. Über die Art der Verletzungen der Polizisten wurden keine Angaben gemacht. Die Fans hätten vorwiegend wegen der Folgen eines Pfeffersprayeinsatzes behandelt werden müssen, teilte die Polizei mit. Die Hertha teilte mit, dass es vor dem Spiel einen Zwischenfall zwischen Fans und der Polizei vor dem Stadion gegeben habe. Details würden geprüft.

Berliner Polizei erklärt Einsatz

„Am Stadioneingang zur Ostkurve sollen Kolleg. nach Beleidigungen von vermummten Fans u.a. mit Absperrgittern beworfen und mit Schlagwerkzeugen attackiert worden sein“, teilte die Berliner Polizei auf dem Portal X kurz nach der Partie mit. „Aufgrund der Gewalt- und Bedrohungslage war es zum Schutz der Einsatzkräfte und unbeteiligter Zuschauenden notwendig, Pfefferspray gegen größere Gewalttätergruppen einzusetzen.“

Wegen des Verdachts der Beleidigung, der gefährlichen Körperverletzung und wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs seien mehrere Personen festgenommen worden, hieß es weiter. „Die Ermittlungen und Auswertungen unserer Beweismittel und Aufnahmen dauern an.“

Beklemmende Stimmung ohne Gesänge

Die aktiven Fan-Szenen beider Clubs reagierten während des Spiels durch kollektives Schweigen auf die aus ihrer Sicht unverhältnismäßige Polizeiaktion.

Bei der Partie gab es phasenweise lediglich verunglimpfende Sprechchöre gegen Sicherheitskräfte von den Rängen, ansonsten herrschte in der mit mehr als 70.000 Zuschauern gefüllten Arena eine beklemmende Stimmung.

Große Teile der Hertha-Fans verließen nach rund 20 Minuten die Ostkurve. Sie hinterließen einen blauen Schriftzug mit einer Polizei-Beleidigung. Die Schalke-Fans nahmen zur zweiten Halbzeit die Anfeuerung ihres Teams wieder auf. Nach gut 55 Minuten Spielzeit schallte auch das klassische „HaHoHe“ der Hertha-Fans erstmals durch die Arena.

Vor dem Spiel hatte die Fanhilfe Hertha BSC in einer Pressemitteilung aus ihrer Sicht unverhältnismäßige Hausdurchsuchungen vor einigen Tagen bei Anhängern des Hauptstadt-Clubs beklagt.