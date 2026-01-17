Binnen weniger Tage werden zwei Restaurants Ziel von Reizstoff-Attacken - in verschiedenen Stadtteilen. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang besteht.

Dresden - Binnen weniger Tage hat es in Dresden zwei Reizgas-Attacken auf Restaurants gegeben. In beiden Fällen wurden Feuerwehr und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot alarmiert, nachdem Gäste über Atemnot und Reizungen geklagt hatten, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen.

In einem Restaurant in Dresden-Niedersedlitz setzten Unbekannte am Samstagabend einen reizgasartigen Stoff frei, wie es hieß. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich etwa 80 bis 90 Gäste in dem Lokal aufgehalten. Viele klagten den Angaben zufolge plötzlich über Atemnot sowie Reizungen der Augen und Atemwege und verließen das Gebäude.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um 24 Menschen. Der Reizstoff war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr nachweisbar. Das Restaurant wurde kontrolliert und belüftet. Die Gäste wurden vorübergehend in einem Bus betreut.

Zwei Abende zuvor war es in einem Lokal im Stadtteil Gorbitz zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Vor Ort wurden fünf Personen als verletzt eingestuft und rettungsdienstlich versorgt. Eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht.