Vor wenigen Tagen wird eine 61-Jährige tot in ihrer Wohnung in Tangermünde gefunden. Nun ermittelt die Polizei wegen eines mutmaßlichen Verbrechens.

Tangermünde - Die Polizei ermittelt in Tangermünde im Landkreis Stendal wegen eines möglichen Tötungsdeliktes. Am 9. Juni sei eine 61 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung gefunden worden, teilten die Beamten am Freitag mit. Nun wurde die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.

Konkret bittet die Polizei um Hinweise zu dem Opfer und einem möglichen Täter. Die Frau sei zuletzt am 7. Juni mittags gesehen worden, als sie ihre Arbeitsstelle verlassen hatte. Es werden Zeugen gesucht, die sie danach noch gesehen haben oder andere Hinweise, etwa zum sozialen Umfeld des Opfers, liefern können. Zuständig ist die Polizei in Stendal.