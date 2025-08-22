Eine Beamtin tritt ihren Dienst an und stellt fest, dass 90 Patronen für eine Maschinenpistole fehlen. Es ist nicht der erste Fall dieser Art.

Bernburg/Magdeburg - Im Polizeirevier in Bernburg wird Munition für eine Maschinenpistole vermisst. Vor etwa einer Woche habe eine Polizeibeamtin beim Schichtwechsel den Verlust von drei Magazinen mit insgesamt 90 Patronen festgestellt, bestätigte das Innenministerium in Magdeburg. Zuvor hatten „Magdeburger Volksstimme“ und „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet. Eine Suche im Revier und weiteren Dienststellen blieb bislang ohne Erfolg. Eine Strafanzeige wegen einer möglichen Fundunterschlagung wurde gestellt und ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Einen anderen Fall vermisster Munition hatte es erst Anfang dieses Monats bei einem Polizeieinsatz in Lutherstadt Eisleben gegeben - die Munition tauchte aber vollständig wieder auf. Die zwei Munitionstaschen mit sechs Magazinen und 180 Patronen für Dienstwaffen waren der Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Mansfeld-Südharz abhandengekommen. Auf einer Dienststelle wurden sie später abgegeben.