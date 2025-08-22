Seit längerem sollen in einem Kiosk in Leipzig Drogen verkauft worden sein. Bei einer Durchsuchung wird die Polizei fündig. Der Spätverkauf ist nun geschlossen.

Leipzig - In einem Kiosk in Leipzig sind neben Getränken und Snacks auch zahlreiche Drogen über den Ladentisch gegangen. Nach Hinweisen auf einen regen Drogenhandel wurde der Spätverkauf durchsucht, wie die Polizei mitteilte. Etwa 130 Gramm Heroin, jeweils etwa 70 Gramm Marihuana, Haschisch, Methamphetamin, allesamt in fertigen Konsumeinheiten verpackt, sowie rund 300 verschreibungspflichtige Tabletten wurden sichergestellt. Das Gewerbeamt versiegelte das Objekt. Die Ermittlungen wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge dauern an.