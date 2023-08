Polizei verfolgt Auto: Schleuser in Polizeigewahrsam

Nentmannsdorf - Schleuser haben sich in Tschechien und Sachsen eine grenzüberschreitende Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte, wollten tschechische Polizisten einen Van auf der Autobahn D8 (Prag-Dresden) stoppen, doch der Fahrer trat aufs Gas. Erst in Nentmannsdorf (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) konnte der Wagen gestoppt werden. Fahrer, Beifahrer und Insassen ergriffen die Flucht.

Bei einer weiteren Fahndung wurden 13 Migranten ohne Papiere aufgegriffen. Sie hätten angegeben, aus Syrien und Palästina zu sein, hieß es. Ein 27 Jahre alter Deutscher wurde festgenommen, weitere zwei Schleuser aus dem Irak und Syrien kamen in Polizeigewahrsam.

Bei dem Einsatz am Donnerstag nutzte die Polizei auch einen Hubschrauber und einen Suchhund. Die Ermittlungen dauern an.