Werdau - Bei der Deutschen Polizeimeisterschaft im Triathlon haben das Damen-Team aus Baden-Württemberg und das Herren-Team aus Hessen gewonnen. An der Koberbachtalsperre im sächsischen Werdau gingen am Samstag insgesamt 126 Polizeibedienstete aus dem gesamten Bundesgebiet an den Start, wie die Polizeidirektion Zwickau am Sonntag mitteilte. Der Triathlon bestand aus 1,5 Kilometern Schwimmen, 36 Kilometern auf dem Rennrad und 10 Kilometern Laufen.

Die schnellste Frau des Tages sei aus Hessen gekommen, sie habe die drei Disziplinen in zwei Stunden gemeistert. In der Einzelwertung der Herren ging der erste Platz an Thüringen. Nach 1 Stunde, 46 Minuten und 37 Sekunden überquerte der Sieger die Ziellinie, wie es hieß.