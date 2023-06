Leipzig - In der Leipziger Innenstadt hat die Polizei am Donnerstag in einer Schwerpunktkontrolle die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern geprüft. Dabei kamen spezielle Drogenerkenner zum Einsatz, die auf das Feststellen von Alkohol und Rauschmitteln spezialisiert sind, wie die Polizei am Donnerstagabend auf Anfrage mitteilte.

Insgesamt waren rund 80 Polizisten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Hamburg an der Aktion beteiligt. Die Kontrollstelle war über mehrere Stunden aufgebaut. Es seien verschiedene Straftaten festgestellt worden, unter anderem um Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem wurden die Verkehrsteilnehmer auf Alkohol und Drogen getestet. Eine vollständige Bilanz der Schwerpunktkontrolle gab es am Abend noch nicht.