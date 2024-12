Drei Männer überfallen einen Geldtransporter und eine Bank in Charlottenburg - und geben Schüsse ab. Am Tag danach sucht die Polizei weiter nach den teils bewaffneten Tätern.

Polizei sucht weiter nach Bankräubern in Berlin

Berlin - Am Tag nach dem Überfall auf eine Bank und einen Geldtransporter in Berlin-Charlottenburg sucht die Polizei weiter nach den drei Tätern. Die Männer seien weiterhin auf der Flucht, sagte eine Sprecherin am Morgen.

Der Raubüberfall ereignete sich am Mittwochvormittag in der Kantstraße. Die maskierten und teils bewaffneten Täter passten den weißen Transporter Polizeiangaben zufolge vor der Bank ab und feuerten mindestens zweimal auf den Wagen. Danach waren sie auch in der Bank. Die Polizei sprach von einem „eiskalten“ Vorgehen.

Die Täter entkamen mit geraubten Geldkassetten in einem Fluchtwagen, den sie kurz darauf wechselten. Sie flohen den Angaben zufolge mit mindestens einer Waffe und ihrer Beute in einem schwarzen Mercedes mit hoher Geschwindigkeit Richtung Bahnhof Zoo. Ein Video, das ein Zeuge von der gegenüberliegenden Straßenseite filmte und ins Internet stellte, soll die Abfahrt der Täter zeigen.

Wie viel Geld die Männer raubten, war am Mittwoch noch nicht bekannt. Verletzte gab es bei dem Überfall nicht. Eine Angestellte der Bank stand unter Schock und musste behandelt werden.

Die Polizei leitete sofort nach dem Überfall eine Fahndung ein. Insgesamt 50 Polizisten waren im Einsatz. Ermittelt wird wegen schweren Raubes. Zudem werde der Anfangsverdacht des versuchten Mordes geprüft, hieß es.