Mitten in der Nacht saust ein Rollerfahrer mit einem Sozius vor der Polizei davon. Dann stoppen die Beamten das Zweirad und staunen, wer damit gefahren ist.

Ein Elfjähriger flüchtet in Bremerhaven mit einem Motorroller vor der Polizei - ohne Helm und mit einem 13-jährigen Mitfahrer. (Symbolbild)

Bremerhaven - Nach einer nächtlichen Verfolgungsfahrt hat die Polizei zwei Jungen im Alter von elf und dreizehn Jahren auf einem Motorroller in Bremerhaven gestoppt. Die Besatzung eines Streifenwagens bemerkte gegen 4.00 Uhr, dass die beiden Personen auf dem Roller offenbar keinen Schutzhelm trugen. Die Beamten wendeten ihren Wagen, um das Duo zu kontrollieren. Daraufhin beschleunigte der Fahrer und flüchtete über mehrere Straßen und eine Fußgängerzone. Alarmierte Unterstützungskräfte stoppten das Zweirad.

Sie stellten fest, dass ein Elfjähriger den Roller fuhr - mit einem dreizehnjährigen Mitfahrer. Die Beamten brachten die Jungs zu ihren Erziehungsberechtigten und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die Eltern ein.