Statt Glühwein auf dem Dresdner Striezelmarkt hieß es für 48 Ausflügler aus Polen: Rückfahrt im Ersatzbus. Riss in der Scheibe, Ölverlust, Abgasprobleme – was die Polizei an der Grenze entdeckte.

Görlitz - Was als Vergnügungsfahrt zum Dresdner Striezelmarkt geplant war, endete für 48 Menschen aus Polen bereits an der Grenze zu Deutschland. Da der Bus erhebliche technische Mängel aufwies, wurde die Weiterfahrt an der Grenze bei Görlitz untersagt, wie die Polizei mitteilte.

Unter anderem war die Windschutzscheibe gerissen, der Motor verlor Öl und es wurden Mängel im Bereich der Abgasführung entdeckt. Ein verkehrssicherer Ersatzbus brachte die 48 Menschen wieder sicher nach Hause.