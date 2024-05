Woltersdorf - Ein Autofahrer ist mit fast dreieinhalb Promille am Steuer seines Wagens in Woltersdorf im Landkreis Lüchow-Dannenberg erwischt worden. Der Besatzung eines Streifenwagens sei der Mann aufgefallen, als er von dem Gelände einer Tankstelle kam und anschließend in Schlangenlinien über die Straße fuhr, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Sie hielten den 64-Jährigen an. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab am Samstagnachmittag einen Wert von 3,41 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.