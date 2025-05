Ohne Führerschein, dafür mit hohem Tempo: Ein 15-Jähriger flieht in Oranienburg am Steuer eines Autos vor der Polizei. Die gefährliche Spritztour endet mit einem Strafverfahren.

Am Morgen des Feiertages stoppt die Polizei einen 15-Jährigen am Steuer eines Autos. (Symbolbild)

Oranienburg - Ein 15-Jähriger am Steuer eines Autos ist am Morgen in Oranienburg vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Streife den Fahrer aufgrund seines Alters kontrollieren. Er ignorierte die Anhaltesignale der Polizei und raste davon. In Borgsdorf prallte der Wagen, in dem noch ein 23 Jahre alter Beifahrer saß, gegen ein Verkehrszeichen und einen Gartenzaun. Die beiden Autoinsassen liefen davon, konnte aber gestellt werden.

Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallfluchten ermittelt. Es entstand laut Polizei ein Schaden von rund 3.000 Euro. Die Flucht vor der Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit kann als illegales Rennen gewertet werden. Es müssen auch nicht mehrere Fahrzeuge beteiligt sein.