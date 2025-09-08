Sieben Menschen, fünf davon Kinder, in einem Auto ohne Kennzeichen: Die Polizei erlebt in Loxstedt einen ungewöhnlichen Einsatz.

Loxstedt - Einen nicht mehr verkehrstüchtigen Wagen mit ausgebauter Sitzbank und sieben Insassen hat die Polizei im Landkreis Cuxhaven gestoppt. Unter den Personen waren fünf Kinder im Alter von zwei bis zwölf Jahren, wie die Polizei mitteilte.

Das Auto war den Beamten am Samstag in Loxstedt wegen nicht vorhandener Kennzeichen und eines Unfallschadens an der Front aufgefallen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 33 Jahre alte Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis hatte und der Wagen seit mehreren Monaten nicht mehr zugelassen war.

Im Innenraum seien mehrere Teile demontiert gewesen, darunter auch die Sitzfläche der Rückbank. Den Fahrer erwarten mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.