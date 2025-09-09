Potsdam - In den kommenden Tagen bleibt es in Berlin und Brandenburg warm, es könnte aber nass werden. Heute wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei 23 bis 25 Grad zunächst heiter bis wolkig sein. Ab dem Nachmittag sollen dann örtlich Schauer und Gewitter aufziehen. Es kann auch zu Starkregen kommen. Der Niederschlag hält auch in der Nacht an und verlagert sich langsam von Westen nach Osten.

Morgen erwartet der DWD einen bewölkten Tag mit vorübergehenden Regenschauern. Die Temperaturen bleiben bei 23 bis 26 Grad. Mit einer ähnlichen Wetterlage ist am Donnerstag zu rechnen, wobei die Höchsttemperaturen leicht auf 22 bis 24 Grad sinken.