Berlin - Ein junger Mann und ein Jugendlicher sind in Berlin-Spandau mit illegalen Böllern erwischt worden. Polizisten stoppten sie in ihrem Auto am Dienstagabend wegen auffallender Fahrweise an der Heerstraße, wie die Polizei mitteilte. Im Kofferraum des Wagens fanden sie nicht erlaubte Feuerwerkskörper. Der 17-jährige Beifahrer gab zu, diese über einen Messenger zum Verkauf anzubieten. Bei Durchsuchungen der Wohnungen des Beifahrers und des 18-jährigen Fahrers fand die Polizei weiteres Feuerwerk sowie zwei Schreckschusswaffen.