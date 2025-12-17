46 Straftäter mit Suchterkrankungen ziehen nach Berlin-Tempelhof um. Die alten beiden Standorte waren überfüllt.

Berlin - Ein neuer Standort des Berliner Maßregelvollzuges für psychisch kranke Straftäter ist in Tempelhof eröffnet worden. 46 Patienten vom Standort in Berlin-Buch wurden in der vergangenen Woche dorthin verlegt, wie Polizei und Senat gemeinsam mitgeteilten. Der neue Standort wird vom Krankenhaus des Maßregelvollzuges und der Polizei gemeinsam genutzt. Die Patienten sind Straftäter mit Suchterkrankungen.

Mit dem neuen Maßregelvollzug am Kirchhainer Damm sollen die Standorte auf dem Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Reinickendorf sowie in Buch entlastet werden. Dies sei dringend notwendig geworden, da beide Einrichtungen seit Jahren überbelegt seien.

Im Maßregelvollzug werden Straftäter untergebracht, die wegen ihrer Erkrankung nicht oder nur vermindert schuldfähig sind. Die Menschen sollen in der forensischen Psychiatrie behandelt und die Öffentlichkeit vor ihnen geschützt werden.