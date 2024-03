Walschleben - Die Polizei hat bei der Kontrolle eines Autos in Walschleben (Landkreis Sömmerda) einen mutmaßlichen Drogendealer geschnappt und ein Kilogramm Marihuana sichergestellt. Die Polizisten kontrollierten den Wagen am Montagnachmittag in der Nähe von Erfurt, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Bei der Überprüfung des Fahrers versuchte der Beifahrer demnach, mit einer Plastiktüte zu flüchten.

Die Polizisten konnten den Mann stellen. In dem Beutel fanden sie den Angaben zufolge die Drogen. Der 32-Jährige wurde festgenommen und am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Die Entscheidung stand zunächst noch aus. Gegen ihn wurde Anzeige wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln erstattet. Auch gegen den 42 Jahre alten Fahrer wird ermittelt. Den Angaben zufolge stand er bei der Kontrolle unter Drogeneinfluss.