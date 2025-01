Berlin - Die Polizei hat in einem Supermarkt in Berlin-Karlshorst einen Taser gegen einen mutmaßlichen Ladendieb eingesetzt. Der 33-Jährige soll am Dienstagmittag in der Treskowallee mehrere Artikel entwendet und in seine Tasche gesteckt haben, wie die Polizei mitteilte. Eine Schnapsflasche soll er dabei in der Hand behalten haben.

Ein Angestellter bemerkte den Diebstahl, verschloss die Türen und rief die Polizei. Der Verdächtige soll die Einsatzkräfte beleidigt und mit einem Schraubenzieher und der Flasche Alkohol bedroht haben. Die Aufforderung, beides fallen zu lassen, soll er ignoriert haben und weiter auf die Polizisten zugegangen sein. Einer der Beamten drohte den Einsatz des Tasers an.

Doch auch diese Androhung soll der Tatverdächtige missachtet haben, sodass der Beamte einen Schuss mit dem Taser abgab, der offiziell als Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) bezeichnet wird. Der 33-Jährige ging zu Boden und wurde festgenommen. Zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes kam er in eine Klinik.