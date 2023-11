Delmenhorst - Ein mit einer Axt bewaffneter Mann ist in Delmenhorst von der Polizei angeschossen und schwer verletzt worden. Der 25-jährige Delmenhorster habe die Beamten zuvor angegriffen, teilte die Polizei Cloppenburg am Dienstag mit. Der angegriffene Polizist habe daraufhin zur Schusswaffe gegriffen. Der Angeschossenen wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die am Einsatz beteiligten Polizisten seien unverletzt geblieben.

Nach Angaben der Ermittler soll der Mann zuvor in seinem Wohnhaus randaliert haben. Dort sei es zu einem Streit gekommen, bei dem auch ein 32-Jähriger verletzt worden sei. Der 25-Jährige habe sich danach mit einer Axt bewaffnet und das Gebäude verlassen. Auf einem nahe gelegenen Parkplatz habe er dann mit der Axt auf ein Auto eingeschlagen. Als die Polizei eintraf, habe er die Beamten sofort attackiert.

Gegen den Mann werde nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt. Die Prüfung, ob sich der Polizist mit dem Schusswaffeneinsatz strafbar gemacht hat, laufe noch, so die Ermittler. Die Ermittlung habe zur Vermeidung von Interessenkonflikten die Polizei in Cloppenburg übernommen. Angaben zu weiteren Hintergründen machten die Ermittler nicht. Mit dem tödlichen Unfall eines Fußgängers am Sonntag und der anschließenden Flucht des Verursachers stehe die Tat aber nicht im Zusammenhang.