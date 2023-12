Der Aufwand ist gewaltig. Wegen der zunehmenden Silvester-Krawalle plant die Polizei seit Monaten einen Großeinsatz. Ganz verhindern lassen sich Böller-Randale in einer Großstadt nicht. Aber hinnehmen will man die Anarchie in manchen Stadtteilen nicht.

Berlin - Erneute Silvester-Krawalle will die Berliner Polizei mit allem zur Verfügung stehenden Mitteln so weit wie möglich eindämmen. Ein Hubschrauber und Sprengstoff-Spürhunde werden bei der Suche nach großen Mengen Feuerwerk eingesetzt. So wolle man Verstecke von illegalem Feuerwerk oder auch größere Depots legalen Feuerwerks für die Silvesternacht entdecken, sagte der Polizei-Einsatzleiter für den Jahreswechsel, Stephan Katte, am Freitag. Knapp 100 potenzielle Randalierer aus Brennpunkt-Kiezen wie Neukölln und Gesundbrunnen wurden vorsorglich von der Polizei angesprochen und gewarnt.

Zwei angemeldete pro-palästinensische Demonstrationen am Sonntagnachmittag und am späten Silvesterabend in Neukölln will die Polizei verlegen oder zur Not verbieten, um Eskalationen zu verhindern. In der Sonnenallee wird in diesem Jahr eine neue von der Polizei kontrollierte Böllerverbots-Zone eingerichtet, auch mit Blick auf die dortigen Demonstrationen von palästinensischen Gruppen nach dem Terrorangriff auf Israel. „Besser, wir sind schon dort vor Ort“, sagte Katte. Wasserwerfer stehen in der Nacht bereit, sollen aber eher nicht eingesetzt werden, weil das in den engen Straßen in dicht besiedelten Vierteln weder sinnvoll noch verhältnismäßig sei.

Einsatzleiter Katte betonte: „Es wird nicht gelingen, dass wir jedes Bild von Gewalt vermeiden können. Es darf aber nicht das Gefühl entstehen, dass ein Teil der Menschen, vor allem Jugendliche und junge Täter, machen kann, was er will.“

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern begann am Donnerstag und ist noch bis Samstag erlaubt. Zünden darf man Raketen und Böller aber nur am Silvesterabend ab 18.00 Uhr - zu anderen Zeiten ist es verboten, was aber unter Umständen nicht jeder weiß. In vielen Straßen der Innenstadt kracht es schon seit Tagen immer wieder heftig.

Am Donnerstagabend zündeten 10 bis 15 Jugendliche auf einem Spielplatz in Charlottenburg Böller und griffen anschließend Passanten an, die sie ermahnten. In Kreuzberg schossen drei Jugendliche mit einer Signalpistole auf einen Bus und Fahrgäste, außerdem warfen sie laut einem Zeugen Böller aus einem fahrenden Auto. Die Polizei fasste zwei mutmaßliche Täter.

Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte: „Fast vier Millionen Menschen feiern friedlich Silvester in Berlin - und einige Tausend überschreiten die Grenzen mit Sachbeschädigungen und Angriffen auf unbeteiligte Menschen oder Polizisten und Feuerwehrleute. Das ist nur ein kleiner Teil. Unsere Aufgabe ist es dabei, Schutz zu gewähren und Grundlagen für eine Strafverfolgung zu schaffen.“ Die Fokussierung auf Neukölln sei dabei nicht richtig. Probleme gebe es an vielen Stellen in Berlin und auch in anderen Großstädten.

3000 Polizisten aus Berlin und anderen Bundesländern seien in der Nacht auf den Straßen, 1000 weitere Polizisten in 220 Streifenwagen und in den 37 Polizeiwachen im Einsatz. Dazu kommen 500 Bundespolizisten auf den Bahnhöfen.

Slowik betonte auch: „Durch den Nahostkonflikt gibt es veränderte Rahmenbedingungen.“ LKA-Vizechef Stefan Redlich erklärte: „Es gibt eine hohe Emotionalität in bestimmten Teilen der Gesellschaft. Eventuell wollen da einige ihren Frust rauslassen. Dazu gäbe es Silvester sicher Möglichkeiten. Aber ob das so stattfindet, ist Spekulation.“

Daher habe das LKA sogenannte Gefährderansprachen gestartet und etwa 100 potenziell Verdächtige gewarnt: Darunter waren junge Männer, die beim letzten Silvester auffielen, auch einige, die als Randalierer in Schwimmbädern bekannt wurden und Angehörige der sogenannten Migrantifa, also Mitglieder linksradikaler Gruppen mit Migrationshintergrund. Zudem wolle man Randalierer aus den Tagen vor Silvester vorbeugend einsperren.

Auch das Abfliegen der Dächer in bestimmten Stadtteilen wie Nord-Neukölln und Gesundbrunnen mit dem Polizeihubschrauber und der Einsatz der Spürhunde habe eine abschreckende und daher vorbeugende Wirkung, sagte Katte. In den vergangenen Tagen und Wochen vor Silvester seien bereits mehrere 100 Kilogramm illegale Böller und Raketen beschlagnahmt worden, hieß es vom LKA.

Mit den Anmeldern pro-palästinensischer Demonstrationen an Silvester zum Teil in der Sonnenallee in Neukölln liefen bereits Gespräche. Angesichts der ohnehin schon brisanten Lage in der Silvesternacht, der aufgeheizten Stimmung in Neukölln und dem üblicherweise am frühen Abend beginnenden Feuerwerk bat die Polizei nach eigenen Angaben die Veranstalter, die Demonstrationen zu verlegen. Man könne diese Demonstrationen dort und an dem Abend nicht zulassen, sagte ein hochrangiger Polizeivertreter.

Einsatzleiter Katte räumte ein, dass die Zahl der erfassten Straftaten in dieser Silvesternacht höher sein könne als im Vorjahr, ebenso die Zahl verletzter Polizisten. Das sei aber kein Beleg für mehr Gewalt, sondern für mehr eingesetzte Polizisten und dadurch auch mehr festgestellte Taten. Gradmesser für den Erfolg des Polizeieinsatzes in der Nacht sei eher, ob die Angriffe auf die Feuerwehr reduziert werden konnten.

Für die Silvesternacht hat die Polizei drei Brennpunktbereiche definiert: Nord-Neukölln und Kreuzberg vom Kottbusser Tor über den Hermannplatz bis fast zu High-Deck-Siedlung am Ende der Sonnenallee. Außerdem im Norden von Berlin das Gebiet von Moabit über Wedding und Gesundbrunnen bis zum Märkischen Viertel. Sowie Teile des Südens von Berlin, beispielsweise Hochhaussiedlungen in Lichtenrade, wo es vor einem Jahr die heftigsten Angriffe auf Feuerwehr und Polizei gab.