Ein kleines Fahrrad samt Helm lehnt zwei Tage lang an einen Baum an der Saale. Niemand scheint es zu vermissen. Die Polizei wird stutzig.

Jena - Ein kleines Kinderfahrrad samt Helm lehnt unangeschlossen an einem Baum in Jena - und gibt der Polizei Rätsel auf. Laut einem Zeugen stand das Rad zwei Tage lang „fein säuberlich“ abgestellt bei einer Brücke an der Saale, so die Polizei. Es sei nicht als gestohlen gemeldet. Ein Kinderfahrrad dieser Größe werde in der Regel nicht von einem Kind ohne Erziehungsberechtigten genutzt, schreiben die Beamten. Sie stellten das Rad sicher und suchen nun nach den Hintergründen - und nach den Besitzern. Sie würden sich freuen, es dem berechtigten Eigentümer mit Nachweis übergeben zu können, hieß es weiter.