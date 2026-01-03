Ermittler gehen schon seit dem Vormittag dem Verdacht nach, dass der Kabelbrand mutwillig gelegt wurde. Nun prüft der Staatsschutz.

Berlin - Nach dem großen Stromausfall in Berlin ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz der Polizei prüfe derzeit, ob das Schreiben authentisch sei, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Von welcher politischen Richtung oder Gruppe der Text stammt, war zunächst noch unklar. Die Polizei teilte dazu nichts mit.

Der Text wurde an Medien verschickt, die wiederum bei der Polizei nachfragten. Auch das bestätigte die Polizei nicht.

Am frühen Morgen hatte ein Brand Leitungen auf einer Kabelbrücke zum Kraftwerk Lichterfelde beschädigt und für einen großflächigen Stromausfall gesorgt. Die Polizei leitete schon am Vormittag Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung ein.

Vom Stromausfall waren rund 45.400 Haushalte und 2.200 Betriebe betroffen. Die Reparatur des Stromnetzes erweist sich als ungewöhnlich komplex und dürfte nach Angaben des Netzbetreibers bis Donnerstagnachmittag dauern.