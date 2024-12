Die Polizei sperrt ein Wohngebiet in Wolfsburg weiträumig ab und spricht von einer Bedrohungslage. Beamte nehmen einen Mann fest und bringen ein Kind in Sicherheit.

Polizei nimmt Mann fest und bringt Mädchen in Sicherheit

Ein Mann soll seine Tochter über den Balkon gehalten haben - die Polizei in Wolfsburg rückte zu einem Großeinsatz aus. (Symbolfoto)

Wolfsburg - Bei einem großen Polizeieinsatz in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Wolfsburg hat die Polizei einen 48-Jährigen festgenommen. Die fünf Jahre alte Tochter des Mannes wurde in die Obhut des Jugendamtes übergeben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach Aussagen von Zeugen soll der Mann das Kind über den Balkon gehalten haben.

Polizei fordert Spezialkräfte an

Über den Notruf alarmierte eine Frau die Einsatzkräfte und sprach von Streitigkeiten zwischen einem Vater und seiner Tochter in einer Nachbarwohnung. Daraufhin fuhren mehrere Beamte zu der Wohnung. Der Polizeisprecherin zufolge reagierte der 48-Jährige auf die Ansprache der Beamten verbal aggressiv und weigerte sich, die Wohnungstür zu öffnen. Deshalb wurden Spezialkräfte der Polizei aus Hannover hinzugezogen, die Umgebung wurde abgesperrt. „Wir sind mit starken Polizeikräften vor Ort“, teilte die Polizei auf dem Nachrichtendienst X mit und sprach von einer Bedrohungslage.

Letztlich nahm die Polizei den 48-Jährigen, der in einem psychischen Ausnahmezustand war, vorübergehend fest. Am späten Nachmittag wurde er in eine psychiatrische Klinik gebracht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. „Die Situation war schwierig einzuschätzen“, sagte eine Polizeisprecherin.