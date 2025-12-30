Streifenwagen statt Weide: Auf einer Landstraße ist ein entlaufenes Schaf unterwegs. Warum das Tier als „Gefangener“ in einem Polizeiauto landet.

Konstanz - Einen ungewöhnlichen Gefangenen auf vier Beinen hatte die Polizei in ihrem Dienstwagen: Beamte haben ein Schaf „festgenommen“, das über eine Landstraße bei Konstanz in Baden-Württemberg lief. Das Tier war am Montag von seiner Herde in der Nähe ausgebüxt und auf der Straße unterwegs, wie ein Polizeisprecher sagte. Mehrere Autofahrer hatten das Schaf gesehen und die Beamten gerufen.

Zunächst hatten die „Hilfsschäfer in Uniform“, wie die Polizei sich liebevoll selbst in einer Mitteilung nannte, nicht so viel Glück: Als das Schaf die Beamten sah, sei es erst einmal davongerannt. Laut dem Sprecher nahmen die Beamten zu Fuß die Verfolgung auf.

Schließlich gelang es den Beamten das Wollknäuel auf vier Beinen einzufangen. Damit es nicht noch einmal davonrennen kann, sperrten die Polizisten das Tier kurzerhand in den Streifenwagen. Ungewöhnliche Einsätze fordern eben ungewöhnliche Maßnahmen, so die Polizei. Schließlich holte der Schäfer das Tier ab und brachte es zurück zu seiner Herde.