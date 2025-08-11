Die Feuerwehr wird am frühen Morgen zu einem Brand auf der Autobahn bei Dresden gerufen. Dort brennt ein Kleintransporter.

Dresden - Die Feuerwehr hat auf einer Abfahrt der A17 bei Dresden einen brennenden Kleintransporter gelöscht. Der Wagen fing in den frühen Morgenstunden aus zunächst ungeklärter Ursache Feuer, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Flammen griffen demnach auch auf die Böschung über.

Die drei Insassen des Kleintransporters konnten sich rechtzeitig retten und blieben unverletzt. Der Transporter brannte vollständig aus. Während der Löscharbeiten war die Anschlussstelle Gorbitz gesperrt. Die Polizei ermittelt nach der Brandursache. Die Feuerwehr war mit 30 Kräften im Einsatz.