Wer mit Handy am Steuer erwischt wird, muss mit Konsequenzen rechnen. Warum Sachsen-Anhalts Polizei diese Woche besonders genau hinschaut.

Magdeburg - Unachtsamkeit im Straßenverkehr ist in der kommenden Woche verstärkt im Fokus bei Kontrollen der Polizei. Sachsen-Anhalt beteiligt sich an einer Kontrollwoche des europäischen Polizeinetzwerks Roadpol, wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte. Die landesweiten Kontrollen richteten sich an Auto- und Lkw- sowie an Radfahrer.

„Ablenkung im Straßenverkehr ist ein unterschätztes Risiko. Schon ein kurzer Blick auf das Smartphone kann schwerste Unfälle verursachen“, erklärte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). Im Mittelpunkt der Kontrollen steht deshalb die Nutzung elektronischer Geräte während der Fahrt.