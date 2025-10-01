Zwei Tote, mehrere Verletzte: Nach dem Feuer in einem Wohnhaus in Berlin-Marzahn steht ein Mitbewohner unter dringendem Tatverdacht.

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen auf einer Feuerwehrleiter und löschen einen Brand in Marzahn. (Archivbild)

Berlin - Nach einem Feuer mit zwei Toten und mehreren Schwerverletzten in einer Doppelhaushälfte in Berlin-Marzahn hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter in Polen gefasst. Der 28-jährige Mann ist einer der acht polnischen Arbeiter, die in dem Haus wohnten. Er sei dringend verdächtig, das Feuer gelegt zu haben, hieß es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Der Verdächtige wurde am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr festgenommen. Dazu hatten Zielfahnder des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) mit der polnischen Polizei zusammengearbeitet.

Nach dem Brand hatten bereits die überlebenden Bewohner den Mann mit ihren Aussagen belastet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen des Verdachts auf Mord und Mordversuchs. Angaben zum möglichen Motiv wurden zunächst nicht gemacht

Der Brand war in der Nacht zum Sonntag entdeckt und nach mehreren Stunden gelöscht worden. Im Gebäude fand die Feuerwehr den Angaben zufolge zwei Tote. Vier weitere Männer im Alter von 33, 38 und 45 Jahren konnten sich demnach aus den Flammen retten.